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Москва примет Совет глав правительств ШОС в ноябре

МИД РФ: совет глав правительств ШОС пройдет в Москве 17–18 ноября
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 17–18 ноября в Москве. Об этом сообщили в МИД России.

«Отметим, что активно реализуется план мероприятий российского председательства. Важным этапом подготовки встречи глав правительств станет Совещание министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, которое состоится в сентябре во Владивостоке», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, встреча станет логическим продолжением мероприятий высокого уровня, которые пройдут в сентябре в Китае. В частности, 1 сентября в Тяньцзине состоится Совет глав государств ШОС, а также встреча в расширенном формате «ШОС плюс». Кроме того, 3 сентября в Пекине лидеры стран примут участие в торжественных мероприятиях в честь годовщины Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии.

В ведомстве добавили, что подготовка к председательству России уже идет. Важным этапом станет совещание министров, отвечающих за внешнеэкономическую политику, которое пройдет в сентябре 2025 года во Владивостоке.

Официальный представитель МИД Мария Захарова до этого сообщала, что глава российского МИДа Сергей Лавров 14–15 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил, что сейчас ведется работа над программой предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в рамках визита российского лидера в Китай в сентябре.

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