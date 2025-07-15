Трамп рассказал о прогрессе торговых переговоров с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп отметил прогресс на торговых переговорах с Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом и добивается прогресса.

Трамп утверждает, что договоренности фактически достигнуты, он также назвал «сделкой с ЕС» направленное на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уведомление о введении Вашингтоном пошлин на импорт товаров из стран Европейского союза.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готов при необходимости ввести торговые тарифы на товары из США в ответ на решение американского президента Дональда Трампа обложить все европейские товары пошлинами в 30%.

12 июля Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран примут аналогичное решение, Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Комментируя решение Трампа, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран политического объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь решить вопрос через переговоры.

Ранее политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС.