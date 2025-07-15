Канцлер Германии ответил Трампу на его решение обложить пошлинами товары из ЕС

Европейский союз готов при необходимости ввести торговые тарифы на товары из США в ответ на решение американского президента Дональда Трампа обложить все европейские товары пошлинами в 30%. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, передает NTV.

Политик подчеркнул, что правительство США не должно недооценивать готовность ЕС отреагировать похожими мерами на чрезмерно высокие таможенные сборы. При этом Мерц выразил надежду на то, что сторонам удастся урегулировать тарифный конфликт.

Канцлер сообщил, что контактирует по этому вопросу с Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Мерца, главной целью сейчас остается быстрый поиск решения, которое бы облегчило торговлю с США и предусматривало бы возвращение к более низким пошлинам.

12 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран примут аналогичное решение, Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Комментируя решение Трампа, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран политического объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь решить вопрос через переговоры.

Ранее политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС.