Трамп заявил о введении пошлин на товары из ЕС и Мексики

Трамп: с 1 августа США вводят пошлины в размере 30% на товары из ЕС и Мексики

Соединенные Штаты Америки с 1 августа введут пошлины в размере 30% на товары из ЕС и Мексики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении товаров из Мексики. По его словам, если власти этих стран решат принять аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим пошлинам.

В апреле президент США ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ КНР также ввела 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Трамп всерьез рассматривает 500% пошлины на импорт из России.