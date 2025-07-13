Политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС

Вводимые США пошлины в размере 30% нацелены на то, чтобы запугать торговых партнеров Вашингтона. Такое мнение высказал в беседе с RT политолог Юрий Светов.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп выдвинул теорию, которая пользуется большой поддержкой избирателя. Ее суть сводится к тому, что существует самый большой в мире рынок — США. И всякий, кто на этом рынке торгует, должен зарабатывать умеренно.

«А ему кажется, что все страны зарабатывают, а Соединенные Штаты терпят ущерб», — отметил Светов.

При этом такой подход, уточнил эксперт, оказался успешным в отношении некоторых государств, в частности, Великобритании, которая является главным союзником американцев.

«В чем-то уступки со стороны Канады наблюдаются. Мексика вроде сначала пошла навстречу, но потом начала отказываться. А над Евросоюзом, мне кажется, Трамп просто издевается», — рассказал политолог.

Однако еще предстоит выяснить, какой ущерб данные пошлины нанесут самим американцам.

До этого французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Еврокомиссия (ЕК) не согласны с решением США ввести тарифы в размере 30% для Евросоюза (ЕС), в Брюсселе ускорят подготовку контрмер.

12 июля Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран решат принять аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Ранее в США заявили, что Трамп всерьез рассматривает пошлины в 500% на импорт из России.