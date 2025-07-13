На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС

Политолог Светов: Трамп вводит пошлины в размере 30%, чтобы запугать партнеров
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Вводимые США пошлины в размере 30% нацелены на то, чтобы запугать торговых партнеров Вашингтона. Такое мнение высказал в беседе с RT политолог Юрий Светов.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп выдвинул теорию, которая пользуется большой поддержкой избирателя. Ее суть сводится к тому, что существует самый большой в мире рынок — США. И всякий, кто на этом рынке торгует, должен зарабатывать умеренно.

«А ему кажется, что все страны зарабатывают, а Соединенные Штаты терпят ущерб», — отметил Светов.

При этом такой подход, уточнил эксперт, оказался успешным в отношении некоторых государств, в частности, Великобритании, которая является главным союзником американцев.

«В чем-то уступки со стороны Канады наблюдаются. Мексика вроде сначала пошла навстречу, но потом начала отказываться. А над Евросоюзом, мне кажется, Трамп просто издевается», — рассказал политолог.

Однако еще предстоит выяснить, какой ущерб данные пошлины нанесут самим американцам.

До этого французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Еврокомиссия (ЕК) не согласны с решением США ввести тарифы в размере 30% для Евросоюза (ЕС), в Брюсселе ускорят подготовку контрмер.

12 июля Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран решат принять аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Ранее в США заявили, что Трамп всерьез рассматривает пошлины в 500% на импорт из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами