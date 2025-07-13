Фон дер Ляйен пригрозила Трампу «контрмерами» в ответ на повышение тарифов для ЕС

Евросоюз подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран политического объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь решить вопрос через переговоры. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает «Европейская правда».

«С самого начала мы работали над подготовкой и сейчас готовы ответить контрмерами. Мы подготовились к этому и можем ответить в случае необходимости», — заявила фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула, что ЕС предпочитает решать вопрос путем диалога. Глава ЕК уточнила, что США направили в Брюссель письмо с перечнем мер, «которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение».

По ее словам, Евросоюз не будет вводить контрмеры до начала августа, но продолжит работать над ними, чтобы «быть полностью готовым».

12 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран примут аналогичное решение, Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Ранее политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС.