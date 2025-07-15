Экс-премьер Украины оценил перестановки в правительстве республики

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первого министра экономики Юлию Свириденко на пост премьера республики в обход конституции. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский предложил ее (Юлию Свириденко) назначить в обход конституции, потому что по конституции кандидатура премьер-министра выдвигается советом коалиции. То есть собирается коалиционное большинство, выдвигает кандидата и направляет его кандидатуру президенту на согласование», — пояснил экс-премьер Украины.

До этого сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку.

Занять его место Зеленский предложил нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко. При этом самого Шмыгаля глава государства хочет видеть на посту министра обороны.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.