Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему министру экономики и вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство республики и существенно обновить его работу. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи со Свириденко обсудил выполнение договоренностей с партнерами Украины, а также конкретные меры по «укреплению экономического потенциала», поддержке украинцев и масштабированию производства оружия. В связи с этим он анонсировал «трансформацию системы исполнительной власти на Украине».

Очередной виток слухов о скором увольнении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля появился месяц назад. В июне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера министра экономики Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

Позже Зеленский опроверг информацию о возможной отставке премьера Украины Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль может стать новым министром обороны.