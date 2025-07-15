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Трампа предупредили о риске сделать конфликт на Украине «своим»

Кавана: Трамп рискует сделать конфликт на Украине своим, оказывая помощь Украине
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Jonathan Ernst/Reuters

Последние заявления президента США Дональда Трампа, который обвинял администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в эскалации на Украине, вовлекают его самого в этот конфликт. Такое мнение выразила эксперт американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, заявления Трампа о новой помощи Украине в любом ее проявлении вовлекают его в военный конфликт, «как бы ему ни хотелось утверждать обратное». Кавана считает, что теперь главе Белого дома будет сложнее выйти из конфликта и сократить участие США в нем. Кроме того, американский лидер рискует быть обвиненным в поражении Украины, считает эксперт.

Также Кавана полагает, что окружению Трампа может импонировать идея европейских влияний в американскую военную промышленность. Однако это чревато тем, что в действиях нынешнего президента США могут усмотреть возвращение к политике Байдена.

14 июля Дональд Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины в 100% против РФ, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней.

Также американский лидер пообещал Киеву новые поставки оружия, в том числе ЗРК Patriot. По его словам, они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее ужесточение риторики Трампа в адрес России связали с обидой на Путина.

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