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Ужесточение риторики Трампа в адрес России связали с обидой на Путина

The Atlantic: Трамп ужесточил позицию по России из-за обиды на Путина
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп ужесточил свою позицию по отношению к РФ из-за обиды на российского президента Владимира Путина. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на двух чиновников в Белом доме и двух советников американского лидера.

В публикации подчеркивается, что жесткость Трампа не связана с симпатией к Украине или ее главе Владимиру Зеленскому. Кроме того, как отмечается в статье, глава Белого дома не стал внезапно верить в традиционные трансатлантические альянсы, которые его предшественники ценили как противовес Москве. Как считают источники, президента США якобы оскорбило поведение Путина.

«Скорее, Трамп почувствовал себя оскорбленным. Уважение Трампа к лидеру России было одним из самых устойчивых геополитических сюжетов последнего десятилетия. Но его недовольство Путиным росло», — говорится в публикации.

14 июля Дональд Трамп во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву новые поставки оружия, в том числе ЗРК Patriot. При этом он заявил, что платить за это будут страны Евросоюза. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

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