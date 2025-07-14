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Зеленский подтвердил намерение назначить Шмыгаля министром обороны

Зеленский: премьер Украины Шмыгаль после отставки займет пост министра обороны
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ABC

Действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после отставки займет пост министра обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны», — написал он.

На посту премьер-министра Шмыгаля сменит министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Замена также ожидается в министерстве энергетики, сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. С поста главы ведомства снимут Германа Галущенко, а на его место поставят Светлану Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство экологии. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. А нынешний глава Минобороны Рустем Умеров станет послом Украины в США.

Очередные слухи о скором увольнении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля распространились месяц назад. В июне депутат Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

Ранее Украина получила крупный кредит от Всемирного банка.

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