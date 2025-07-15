Вторая Юлия: как выглядит будущая премьер Украины

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство страны. На посту она сменит действующего главу кабмина Дениса Шмыгаля и станет второй после Юлии Тимошенко женщиной-премьером республики.

Свириденко 39 лет, она родилась в 1985 году в Чернигове. Получила экономическое образование, имеет степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», также училась в Немецкой академии управления Нижней Саксонии.

В политику Свириденко пришла в 2015-м: устроилась в Черниговскую областную государственную администрацию, а через три года стала исполняющим обязанности ее председателя. В 2019-м ее назначили замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, затем некоторое время Свириденко проработала заместителем главы офиса президента страны, а в 2021-м заняла пост министра экономики и первого вице-премьера.

До начала российской спецоперации Свириденко также входила в состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, после — возглавила украинскую рабочую группу по санкционной политике, а в 2025-м со стороны Киева подписала ресурсную сделку с Соединенными Штатами.

Как выглядит будущая глава украинского кабмина — в фотогалерее «Газеты.Ru».