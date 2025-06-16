Украинский нардеп анонсировал отставку премьер-министра

Офис президента Украины планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на его место министра экономики Юлию Свириденко. Об этом заявил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Причинами такой перестановки он называет потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере. Также, по словам Железняка, властям нужно показать «хоть какое-то обновление», так как выборов в стране в ближайшее время не будет.

Как заявил нардеп, для отставки Шмыгаля необходимо внести поправку в статью о недопустимости прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения, которая запрещает отправлять в отставку кабмин и его главу.

«Далее сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение... [Свириденко]. Ну и всех министров ей в новое правительство», — написал Железняк.

В апреле на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

Ранее на Украине назвали объем теневой экономики.