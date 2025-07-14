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В Раде рассказали о перестановках в правительстве Украины

Депутат Железняк: Шмыгаль возглавит Минобороны, а Умеров станет послом в США
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Стрингер/РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны Украины в обновленном правительстве, а занимающий этот пост Рустем Умеров станет послом Киева в США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Минобороны: Рустем [Умеров] послом в США. Туда [в военное ведомство] премьер Денис Шмыгаль», — написал Железняк.

Также депутат анонсировал ликвидацию министерства национального единства Украины, возглавляемое Алексеем Чернышовым. По данным Железняка, чиновника обвиняют в коррупции.

Замена ожидается в министерстве энергетики. С поста главы ведомства снимут Германа Галущенко, а на его место поставят Светлану Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство экологии. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему министру экономики и вице-премьеру Юлии Свириденко занять место Шмыгаля и возглавить правительство страны.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти.

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