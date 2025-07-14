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Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь

Трамп заявил, что у США закупят оружие для Украины на миллиарды долларов
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Kevin Mohatt/Reuters

Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Белом доме, передает ТАСС.

«Цель этого заявления в том, чтобы сказать: у нас заключена очень крупная сделка. На миллиарды долларов военное оборудование будет закуплено у США, поступит НАТО и другим союзникам и быстро окажется на поле боя. Украина его примет», — объяснил американский лидер.

До этого Трамп заявил, что союзники Вашингтона смогут выделить Киеву 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Глава Белого дома отметил, что США будут готовы в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые окажутся в распоряжении Украины.

В последнее время Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля Трамп заявил, что слышит «много чуши» от российского лидера Владимира Путина.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. По его словам, американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.

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