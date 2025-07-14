Трамп: 17 систем ЗРК Patriot готовится к отправке на Украину в ближайшие дни

Союзники Соединенных Штатов смогут выделить 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, передает РИА Новости.

«Это произойдет быстро, в ближайшие дни. Есть пара стран, у которых есть эти комплексы», — заявил он.

По словам Трампа, американская сторона будет готова в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые передадут Киеву.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

Позже депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок оружия Украине странами Запада — безответственный шаг. Он отметил, что решение о поставках оружия идет вразрез с миротворческими усилиями, направленными на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает вариант выделения Киеву оружия на сотни миллионов.