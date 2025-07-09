В Кремле высказались об ужесточении риторики Трампа в отношении РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ожесточению риторики американского лидера Дональда Трампа.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Трамп сделал очень важное заявление о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сам поначалу. По его словам, Москва также рассчитывает, что, несмотря на все решения поставок вооружений на Украину, США продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость.

8 июля Трамп резко высказался о разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

До этого сенатор Линдси Грэм сообщил о намерении главы Белого дома ввести новые санкции против РФ. Этот законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.