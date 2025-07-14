Трамп рассказал о своем отношении к беседам с Путиным

Трамп заявил, что беседы с Путиным всегда очень приятны

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, заявил, что часто общается с российским коллегой Владимиром Путиным, и назвал эти беседы очень приятными. Его слова приводит РИА Новости.

«Я часто разговариваю с ним (Путиным. — «Газета.Ru») о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним всегда очень приятные», — заявил американский лидер.

По словам главы Белого дома, Россия обладает «невероятным потенциалом», в том числе с точки зрения торговли.

При этом в ответ на вопрос о возможных шагах в случае эскалации украинского конфликта Трамп сказал, что настроен на урегулирование.

«Я хочу, чтобы этот конфликт был остановлен... Мы все хотим мира», — подчеркнул президент.

До этого Трамп заявил, что США и Евросоюз (ЕС) договорились о поставках оружия Украине. Штаты собираются производить, а оплачивать его будет Европа. Координацией поставок займутся НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.