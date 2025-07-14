В России назвали «отмазкой» заявления Трампа по российско-украинскому конфликту

Обещания президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине, — это все «отмазка», потому что в реальности подобные пошлины навредят только самим Штатам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Это все ерунда на самом деле, потому что Россия поставляет товары, которые нужны самим США. В частности, РФ поставляет сырье для уранового топлива, нефтепродукты, которые пригодны для американских перерабатывающих заводов, и дешевые удобрения, которые активно используются в сельском хозяйстве», — пояснил политолог.

По его мнению, отказ Соединенных Штатов от этих российских товаров приведет к увеличению проблем у американских производителей.

«Все эти угрозы Трампа выглядят ужасно глупо. Для того, чтобы сделать России неприятное, американский лидер готов сам себя выпороть. Кажется, что это выступление было больше отмазкой, чтобы показать, что он чем-то может помочь Украине», — заключил Зубец.

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее партнеров, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

«Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами», — заявил американский президент.

Ранее эксперт назвал новые санкции США против РФ рычагом давления в рамках переговоров.