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В МИД Ирана раскрыли информацию о новом раунде переговоров с США

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон еще не договорились о дате новых переговоров
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Американские власти и Тегеран пока не договорились о дате и месте проведения очередного раунда переговоров по ядерной программе Ирана, сообщил на брифинге официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Об этом пишет ТАСС.

«По этому вопросу пока не определено ни даты, ни времени, ни места», — заявил дипломат.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что в Белом доме считают, что Тегеран открыт для соглашения по ядерной программе даже после ударов США и Израиля, «поставивших точку в текущих переговорах».

До этого издание Axios сообщило, что президент России Владимир Путин якобы призвал Иран отказаться от обогащения урана и заключить ядерную сделку с Соединенными Штатами Америки.

12 июля газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп поддержит возможный новый удар Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит свою ядерную программу.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Ирана применить ядерное оружие против Израиля.

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