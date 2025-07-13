В США заявили, что Тегеран открыт к соглашению по ядерной программе

WP: в Белом доме считают, что Иран готов к соглашению по ядерной программе

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что Тегеран открыт для соглашения по ядерной программе даже после ударов США и Израиля. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источник.

«Чиновники в администрации Трампа верят, что Иран открыт для дипломатического соглашения по своей ядерной программе даже после ударов США и Израиля, поставивших точку в текущих переговорах», — сказано в материале.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что американский лидер поддержит возможный новый удар Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит свою ядерную программу. По данным WSJ, Трамп выразит поддержку «новому нападению» Израиля, если Иран предпримет шаги к созданию ядерной бомбы.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.

28 июня Трамп заявил, что Иран не мог заранее знать об ударах американских военных.

Ранее в США предупредили о последствиях удара по Ирану.