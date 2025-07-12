На Западе заявили о призыве России к Ирану согласиться на ядерную сделку с США

Президент России Владимир Путин призвал Иран отказаться от обогащения урана и заключить ядерную сделку с США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных о данном вопросе, Москва призвала Тегеран согласиться на «нулевое обогащение», — отмечается в сообщении.

Издание пишет, что Путин озвучивал эту позицию в недавних телефонных разговорах с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Также Москва проинформировала об этом руководство Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и нанес удары по военным целям в Израиле.

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее иранский посол заявил, что Тегеран продолжит программу мирного атома.