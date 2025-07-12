На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп готов поддержать «новое нападение» на Иран при одном условии

WSJ: Трамп поддержит новые удары, если Иран возобновит ядерную программу
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержит возможный новый удар Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит свою ядерную программу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«(Премьер Израиля Биньямин – «Газета.Ru») Нетаньяху в частной беседе заявил, что если Иран возобновит разработку ядерного оружия, Израиль нанесет повторные военные удары. Трамп ответил, что выступает за дипломатическое урегулирование с Тегераном, но в остальном не возражал против израильского плана», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, Трамп выразит поддержку «новому нападению» Израиля, если Иран предпримет шаги к созданию ядерной бомбы.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.

28 июня Трамп заявил, что Иран не мог заранее знать об ударах американских военных.

Ранее в США предупредили о последствиях удара по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами