Путин заявил о значении нравственности в политике

Путин заявил, что мораль важна для России не меньше геополитики

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что для страны вопросы морали и нравственности в политике имеют такое же значение, как и геополитические интересы.

По словам главы государства, особенности российского народа делают моральные принципы важной частью политических решений. Он также отметил, что мораль и право тесно связаны, ведь в теории права считается, что закон должен быть моральным, а сама мораль может выступать как обычай, обязательный для всех.

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