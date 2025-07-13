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Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада

Путин: в основе противоречий РФ и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР
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Иван Секретарев/РИА Новости

В основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР, как казалось прежде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале.

«Многие считают, и я в том числе, как ни странно, <...> считал, что главные противоречия — это [противоречия] идеологического характера», — заявил он.

По словам Путина, после распада СССР осталось «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам» России. Глава государства объяснил, что это связано с желанием достичь определенных геополитических преимуществ. Он добавил, что когда стал президентом, то «тоже не сразу все понял».

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на попытки донести позицию страны, западные представители оставались равнодушными.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico писало, что после установления мира на Украине Россию ожидает изощренная гибридная война с Западом. По мнению журналиста, предотвратить непрямую эскалацию не может даже оптимистичный сценарий, предполагающий заключение стратегического соглашения между РФ и США.

В начале июля Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными».

Ранее помощник президента РФ рассказал о работе по улучшению отношений России и США.

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