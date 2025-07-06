Путин рассказал, как Россия поддерживала США в борьбе за независимость

Путин: РФ поддерживала США в борьбе за независимость и в годы Гражданской войны

У России и Соединенных Штатов длительное время были очень добрые и своеобразные отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали. Потом Север поддерживали в ходе [Гражданской] войны «Север — Юг», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия и США всегда находили нечто объединяющее друг друга.

3 июня российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава Белого дома остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил перспективы экономических отношений с США.