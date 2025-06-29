Помощник президента РФ рассказал о работе по улучшению отношений России и США

Ушаков: работа по устранению взаимных раздражителей между РФ и США продолжится

Работа по устранению «взаимных раздражителей» между Россией и США будет, несомненно, продолжена. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, запись опубликована в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в текущей момент Москва ожидает сигнала от Вашингтона. По словам Ушакова, должен быть сигнал от госдепартамента, который отложил или перенес согласованную встречу.

Также помощник президента РФ добавил, что контакты с Белым домом во время президентства Джо Байдена были, но имели совсем другую тональность. Ушаков добавил, что работа с администрацией Дональда Трампа носит позитивный характер.

До этого Ушаков заявил, что российская сторона считает предпочтительным такой вариант встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, к которой будут подготовлены документы.

Также Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с Трампом. Он также заявил о своей неизменной готовности к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.