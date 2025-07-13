Стало известно о «растущем интересе» республиканцев к санкциям против России

Члены Республиканской партии США демонстрируют растущий интерес к новым санкциям против России, которые будут направлены на попытки отрезать ее от торговых партнеров вроде Индии и Китая. Об этом пишет газета The Hill.

«Республиканцы демонстрируют растущий интерес к санкциям, которые будут направлены на то, чтобы отрезать Россию от жизненно важных торговых партнеров, таких как Китай, Индия и, возможно, Европа, в то время как президент Трамп ищет рычаги воздействия, чтобы остановить войну на Украине», — говорится в тексте.

Авторы напоминают, что последнее время американский президент Дональд Трамп выражает недовольство Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Кроме того, президент США «встал на сторону ястребов по Украине в конгрессе, заявив, что США продолжат поставлять Киеву важнейшие зенитные ракеты Patriot и другое оружие», пишет The Hill.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Президент США подчеркнул, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого Трамп резко высказался о разговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

Ранее американский профессор объяснил резкие высказывания Трампа в адрес Путина.