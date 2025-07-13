Американский профессор объяснил резкие высказывания Трампа в адрес Путина

Профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман заявил, что президента США Дональда Трампа, вероятно, разочаровывает, что события на Украине «идут не по его сценарию реалити-шоу или пророссийским теориям заговора». Его слова приводит NBC News.

Профессор напомнил, что Трамп обещал закончить конфликт сразу же после возвращения в Белый дом при помощи хороших личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, американский лидер хотел получить Нобелевскую премию мира, однако «его фантазия разбивается о реальность».

Гроссман утверждает, что «Трамп поставил Путина выше национальных интересов США», а он не ответил ему взаимностью. Российский лидер продолжает ставить интересы «национальной мощи России» выше «подъема имиджа Трампа», считает аналитик.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Президент США подчеркнул, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого Трамп резко высказался о разговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

Ранее премьер Польши заявил о необходимости «победы» Украины.