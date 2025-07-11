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Трамп анонсировал важное заявление по России на 14 июля

Трамп пообещал сделать важное заявление по РФ, но отказался раскрыть детали
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Об этом сообщает NBC News.

Трамп подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что отношения между Трампом и Путиным неожиданно ухудшились.

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. При этом есть желание обеих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем, отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сделать это моментально не получится, поскольку речь идет о сложном процессе.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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