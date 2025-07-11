Трамп анонсировал важное заявление по России на 14 июля

Трамп пообещал сделать важное заявление по РФ, но отказался раскрыть детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Об этом сообщает NBC News.

Трамп подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что отношения между Трампом и Путиным неожиданно ухудшились.

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. При этом есть желание обеих сторон решить конфликт на Украине быстро и политико-дипломатическим путем, отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сделать это моментально не получится, поскольку речь идет о сложном процессе.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.