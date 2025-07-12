В МИД Украины назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Кислица: Путин согласится встретиться с Зеленским только после капитуляции Киева

Президент России Владимир Путин согласится встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским только после капитуляции Киева. Об этом в интервью газете The Kyiv Independent заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

По его словам, такое условие для встречи Путина и Зеленского российская делегация якобы фактически выдвинула в ходе недавних переговоров в Стамбуле.

«Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей», — сказал украинский дипломат.

10 июля Зеленский заявил о готовности начать подготовку к переговорам с Путиным после выполнения Стамбульских договоренностей. Он отметил, что «сначала необходимо завершить согласованные обмены военнопленными», и «только после этого команды смогут обсуждать формат встречи лидеров».

6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет переподтвердить свою легитимность за счет встречи с президентом РФ.

До этого руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что вероятность того, что на возможной встрече с Путиным Зеленский повторит скандал, который произошел в США, практически стопроцентная. Он считает, что украинский лидер не заинтересован в конструктивной встрече с российским руководством, так как хочет исключительно продолжения боевых действий и связанного с ними финансирования от стран Запада.

Ранее в Госдуме рассказали, что Зеленский хочет получить от встречи с Путиным.