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Политолог объяснил, почему встреча Путина и Зеленского обернется скандалом

Политолог Колташов заявил, что кровопролитие — это бизнес Зеленского
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РИА Новости/Reuters

Вероятность того, что на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский повторит скандал, который произошел в США практически стопроцентная. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Зеленский обязательно повторит все те фокусы, которые он выкидывал в Овальном кабинете на встрече с американским лидером», — сказал политолог.

Он считает, что Зеленский не заинтересован в конструктивной встрече с российским руководством, так как хочет исключительно продолжения боевых действий.

«Кровопролитие — это бизнес Зеленского. Если Дональд Трамп считается мастером сделки, то Зеленский мастер ренты, ему в карман идет бесконечный поток так называемой гуманитарной помощи, вооружений, боеприпасов и денег. Так что Зеленский не заинтересован в том, чтобы прекращать свое обогащение и проводить конструктивную встречу», — пояснил Колташов.

Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума заявил, что готов встретиться со своим украинским коллегой. Он добавил, что вопрос заключается в легитимности украинского лидера: на документах должна стоять подпись законных властей.

Ранее в Госдуме рассказали, что Зеленский хочет получить от встречи с Путиным.

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