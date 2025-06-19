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В Госдуме рассказали, что Зеленский хочет получить от встречи с Путиным

Депутат Чепа: для Зеленского на встрече с Путиным главное — получить овации
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Stephanie Lecocq/Reuters

Нет никакой гарантии, что в случае встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, последний не будет вести себя так же дерзко, как в Овальном кабинете Белого дома. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Встреча настолько высокого уровня может состояться исключительно при соответствующей подготовке. То есть сначала Россия и Украина достигают договоренностей, а потом, если Киеву так этого хочется, происходит встреча Путина и Зеленского. Без должной подготовки подобная встреча превратится в цирк», — пояснил депутат.

Он напомнил, что единственная подготовленная должным образом встреча между Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом закончилась скандалом, так что даже предварительная подготовка не гарантирует подобающего поведения украинского лидера.

«Единственное, чего Зеленский жаждет от встречи с Путиным — это получить овации, аплодисменты и внимание. Проще говоря, подобный разговор был бы нужен ему исключительно ради пиара», — заключил Чепа.

В рамках встречи с мировыми СМИ на полях ПМЭФ Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Российский лидер призвал Киев не затягивать с диалогом, так как промедление может ухудшить положение Украины.

Ранее Песков раскрыл детали повестки третьего раунда переговоров с Украиной.

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