В правительстве назначили сроки проведения авиасалона МАКС

Мишустин подписал распоряжение о проведении авиасалона МАКС в 2026 и 2027 годах

Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится в июле-августе 2026 и 2027 годов в городе Жуковский Московской области. Такие сроки указаны в распоряжении правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Организаторами мероприятий выступают Минпромторг РФ и госкорпорация «Ростех».

3 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что организаторы МАКС приняли решение не проводить салон в 2025 году и перенести его на следующий год.

«Сами понимаете, какое сейчас время», — сказал он.

В 2023-м и в прошлом году проведение авиасалона также отменяли. Правительство РФ публиковало соответствующее распоряжение.

МАКС в последний раз проходил в 2021 году в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд рублей.

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