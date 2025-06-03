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Авиасалон МАКС перенесли в третий раз подряд

«Ростех»: Международный авиакосмический салон перенесен на 2026 год
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) приняли решение не проводить мероприятие в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Нет, МАКСа не будет. Его перенесут на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — объяснил гендиректор корпорации.

В 2023-м и в прошлом году проведение авиасалона также отменяли. Правительство РФ публиковало соответствующее распоряжение.

МАКС в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее стала известна стоимость, российского самолета «Байкал».

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