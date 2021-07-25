news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Москвич заставлял малолетнего сына делать «закладки» 19:58
Под Астраханью в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли четыре... 19:56
В Бельгии нашли еще одно тело погибшего при наводнении 19:41
Звезда соцсетей погибла, записывая видео о своей профессии 19:40
Экс-боец ММА будет баллотироваться в Госдуму 19:30
Российский хоккеист был выбран на драфте НХЛ, стоя на балансировочной платформе 19:17
Рэпер Lil Uzi Vert купил собственную планету 19:14
Ученые выяснили, что седые волосы могут восстановиться во время отпуска 19:09
СМИ: в США обсуждают новые санкции против Белоруссии 18:53
В ЛНР сообщили о перехвате украинского беспилотника 18:51

На авиасалоне МАКС подписали соглашения на 265 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб. Об этом сообщили в дирекции мероприятия, передает ТАСС.

«Сумма подписанных соглашений — 265 млрд руб.», — сказали в дирекции.

Мероприятие прошло с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, в нем поучаствовала 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий, около 350 докладов, их заслушали пять тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 увидел новейший военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», а также другие образцы авиационной техники.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Что известно о гибели приамурского министра
Опубликовано видео допроса подозреваемого в избиении чиновника на турбазе
Новая техника и прорвавшиеся зрители: как прошел парад военно-морского флота
В Санкт-Петербурге завершился Главный парад в честь Дня ВМФ
Дуэли на рапирах и пистолетах: американцы отобрали два золота у России
Россия завоевала пять медалей во второй день Игр в Токио
Турция может снова закрыться для россиян из-за роста заболеваемости в стране
В паспортах может появиться новая графа
Выставка современного искусства в Архангельске закончилась массовой дракой
Рэпер Lil Uzi Vert купил собственную планету
Новости и материалы
Москвич заставлял малолетнего сына делать «закладки»
Под Астраханью в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли четыре человека
В Бельгии нашли еще одно тело погибшего при наводнении
Звезда соцсетей погибла, записывая видео о своей профессии
Экс-боец ММА будет баллотироваться в Госдуму
Российский хоккеист был выбран на драфте НХЛ, стоя на балансировочной платформе
Ученые выяснили, что седые волосы могут восстановиться во время отпуска
СМИ: в США обсуждают новые санкции против Белоруссии
В ЛНР сообщили о перехвате украинского беспилотника
Российская медалистка Игр в тхэквондо заявила, что тренировалась в спаррингах с мужем
Главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины
Сборная США по баскетболу сенсационно проиграла на ОИ впервые за 17 лет
Курс биткоина превысил $34 тысячи
Причины жесткой посадки Ан-28 в тайге вызвали вопросы к пилотам
В Петербурге потушили пожар в жилом доме
В Забайкалье восстановили движение пассажирских поездов по Транссибу после паводков
Депутат рассказал, есть ли закономерность в поражениях России от США на Играх-2020
Племянница принцессы Дианы вышла замуж на 62-летнего миллиардера
Все новости
Что покажет ЦСКА с Березуцким: армейцы сражаются с «Уфой». LIVE
Футбол. РПЛ. 1-й тур. ЦСКА — «Уфа». ОНЛАЙН
«Не знаю, на что буду жить»: россияне подсчитывают убытки после обвала новой «биржи»
Вкладчики рассказали, как «инвестировали» миллионы в финансовую пирамиду «Финико»
Хуже, чем при инсульте: после COVID-19 падает уровень интеллекта
Ученые выяснили, что у перенесших COVID-19 снижаются когнитивные способности
«Со сцены материться не нужно»: комик Дмитрий Романов — о грани юмора и шутках про политику
Интервью со стендап-комиком Дмитрием Романовым
Без «бычков»: как робот будет спасать мировой океан
Корпорации готовят революцию роботов
«Бессовестно и непростительно»: как The Lancet повлиял на ход пандемии
Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности COVID-19
Нашли с проломленной головой. Министр из Приамурья умер в больнице
Скончался министр цифрового развития Амурской области Курдюков
Страна возможностей: почему западные инвесторы доверяют китайским товарищам
Как Китай привлек в свою экономику рекордный объем прямых иностранных инвестиций
«Самое большое заблуждение»: что надо знать при уходе за кожей
Дерматологи развеяли основные мифы о косметике
«В рестораны пускали по QR-кодам, могли и на парад пустить»
Экс-командующий Черноморским флотом раскритиковал проведение парада ВМФ без зрителей
Остановить COVID-19. В Турции предложили более строгие меры для российских туристов
В Турции призвали ужесточить меры против коронавируса в отношении туристов из России
Газовый транзит – 2024. О чем опять спорят Москва и Киев
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях