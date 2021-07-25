На авиасалоне МАКС подписали соглашения на 265 млрд рублей

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб. Об этом сообщили в дирекции мероприятия, передает ТАСС.

«Сумма подписанных соглашений — 265 млрд руб.», — сказали в дирекции.

Мероприятие прошло с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, в нем поучаствовала 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий, около 350 докладов, их заслушали пять тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 увидел новейший военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», а также другие образцы авиационной техники.