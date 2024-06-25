Авиасалон МАКС отменен

Международный авиакосмический салон (МАКС) — 2024 отменен. Это следует из соответствующего распоряжения правительства России.

«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона «МАКС-2024», исключить», — сказано в сообщении.

13 июня РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли писало, что МАКС могут не отменить, а перенести на следующий год.

Изначально проведение авиасалона планировалось на июль 2023 года, но позже его перенесли на 23-28 июля 2024 года.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее Сергей Лавров обвинил США в сознательном вреде авиаотрасли.