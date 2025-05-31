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«Мат всей авиации Запада»: Белоруссия может помочь РФ с компонентами для Checkmate

Белоруссия может помочь производить компонентную базу для Су-75 Checkmate
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Белоруссия может помочь России производить компоненты для нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Такое мнение высказал ТАСС аналитик Белорусского института стратегических исследований, генерал-майор запаса Игорь Король.

Он отметил, что у Минска есть опыт сотрудничества с Москвой в сфере авиастроения. Например, республика выпускает компоненты для самолета Су-30СМ. А сейчас для белорусских предприятий есть большая ниша, связанная с выпуском Су-75 Checkmate.

«Прежде всего, это, наверное, производство компонентной базы: электроника, оптика, системы наведения, панели, экраны, которые непосредственно задействованы в кабине летчика, различные коробки агрегатов, которыми сейчас насыщена любая авиационная техника», — сказал Игорь Король.

Он добавил, что России понадобятся и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять средствам разведки противника.

«Если перевести с английского checkmate, то это означает шах и мат. То есть, по большому счету, это название намекает на превосходство этого самолета над самыми современными истребителями F-35 американского производства или J-20 китайского производства. Я думаю, что этот истребитель и поставит мат всей авиации Запада», — заключил специалист.

Легкий тактический самолет Checkmate разрабатывается ОКБ имени П.О. Сухого для возможного экспорта в Индию, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Машина представляет собой однодвигательный истребитель пятого поколения. Макет самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная премьера (тоже в виде макета) состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

К характерным чертам самолета относится малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность». Предполагается, что стоимость самолета будет находиться в пределах $25-30 млн, что может в перспективе стать весьма конкурентоспособной ценой на мировом рынке.

Ранее Checkmate вызвал интерес на Ближнем Востоке.

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