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Президент Бразилии спрогнозировал, когда рухнет миропорядок ООН

Лула да Силва: миропорядок под эгидой ООН может рухнуть уже в этом году
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Minh Hoang/AP

Система международных отношений, существующая с 1945 года под эгидой Организации Объединенных Наций, может окончательно рухнуть уже в этом году. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает его пресс-служба.

«2025 год должен был стать годом празднования 80-летия существования ООН. Но он может войти в историю как год, когда международный порядок, созданный в 1945 году, рухнул», — заявил бразильский лидер.

Лула да Силва пояснил, что первые разломы существующего миропорядка, по его мнению, начались с момента вторжения США в Ирак и Афганистан. На сегодняшний день самым ярким примером существующего кризиса всей системы международных отношений стал конфликт в секторе Газа.

Бразильский лидер подчеркнул, что отказ признавать происходящее на Ближнем Востоке геноцидом — это отрицание фундаментальных ценностей человечества. Лула да Силва указал, что последним актом стало нападение на Иран.

Также президент Бразилии отметил, что в современном мире ряд стран все чаще руководствуются «принципом сильнейшего» и в мировой экономике, что вредит всей международной торговле.

Бразильский лидер также заявил, что южноафриканская республика введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если к этой дате руководство Соединенных Штатов не отменит ранее анонсированные тарифы в размере 50% на бразильскую продукцию.

До этого да Силва раскритиковал содержание письма американского лидера Дональда Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%.

Ранее президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН.

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