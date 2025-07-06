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Президент Бразилии призвал расширить Совбез ООН

Президент Бразилии призвал включить в Совбез ООН страны Азии, Африки и Америки
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Adriano Machado/Reuters

Государства Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна должны войти в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянных членов. Об этом заявил на саммите БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, пишет РИА Новости.

По его словам, для преодоления «кризиса доверия» необходимо расширить Совбез, сделав его «более легитимным, репрезентативным, эффективным и демократичным». Такая реформа обеспечит выживание ООН, считает Силва.

Пока этот процесс откладывается, мир будет менее стабильным и более опасным, добавил бразильский лидер.

В прошлом году страны БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу ООН и ее Совбеза, а также стремление стран Африки, Азии и Латинской Америки играть более значимую роль во всемирной организации. Также лидеры объединения призвали расширить число развивающихся стран, представленных в Совбезе, за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы они могли играть более значимую роль в ООН.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в МИД РФ призвали включить в состав СБ ООН Бразилию и Индию.

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