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США призвали уволить спецдокладчика ООН по Палестине

Free Beacon: Белый дом требует отстранить спецдокладчика ООН по Палестине
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РИА Новости

Соединенные Штаты потребовали от ООН уволить Франческу Альбанезе с поста спецдокладчика по палестинским территориям. Об этом сообщает издание Free Beacon со ссылкой на частную переписку между чиновниками.

По данным журналистов, Белый дом обвиняет Альбанезе в поддержке терроризма и антисемитизме, а также утверждает, что у чиновницы нет необходимой квалификации международного юриста.

«Ее действия подрывают нормы международного права и дискредитируют мандат специального докладчика», — говорится в письме временного поверенного в делах США при ООН Дороти Ши.

В офисе генсека ООН ответили американцам, что спецдокладчиков может отстранять только Совет по правам человека.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. Американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест.

Ранее в Израиле назвали опасным создание государства Палестина.

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