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Спецдокладчик ООН по Газе обвинила Белый дом в неуважении международных норм

Спецдокладчик ООН Альбанезе: администрация Трампа игнорирует международное право
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После введения санкций со стороны США специальный докладчик ООН по правам человека в Газе Франческа Альбанезе заявила о пренебрежении нормами международного права администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью телеканалу ABC News.

Альбанезе отметила, что не ожидала от США подобной беспринципности.

«Эта администрация игнорирует как международное право, так и ценность человеческой жизни и собственные заявления», — заявила спецдокладчик.

9 июля госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции против Альбанезе. Он утверждал, что Альбанезе совместно с Международным уголовным судом (МУС) предпринимала попытки расследования, ареста, задержания и преследования граждан США и Израиля без согласия американских и израильских властей.

1 июля США потребовали от ООН уволить Франческу Альбанезе с поста спецдокладчика по палестинским территориям.

Ранее в Израиле назвали опасным создание государства Палестина.

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