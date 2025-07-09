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США вводят санкции против спецдокладчика ООН по Палестине

Рубио: США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН Альбанезе
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил на своей странице в соцсети X о введении санкций против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе.

«Сегодня я ввожу санкции в отношении Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля», — говорится в публикации.

Рубио назвал деятельность Альбанезе политической и экономической войной против двух государств. Госсекретарь заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать партнеров в их праве на самооборону.

До этого США потребовали от ООН уволить Франческу Альбанезе с поста спецдокладчика по палестинским территориям. По данным издания Free Beacon, Белый дом обвиняет ее в поддержке терроризма и антисемитизме. Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что у Альбанезе нет необходимой квалификации международного юриста.

Ранее в Израиле назвали опасным создание государства Палестина.

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