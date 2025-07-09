США вводят санкции против спецдокладчика ООН по Палестине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил на своей странице в соцсети X о введении санкций против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе.
«Сегодня я ввожу санкции в отношении Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля», — говорится в публикации.
Рубио назвал деятельность Альбанезе политической и экономической войной против двух государств. Госсекретарь заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать партнеров в их праве на самооборону.
До этого США потребовали от ООН уволить Франческу Альбанезе с поста спецдокладчика по палестинским территориям. По данным издания Free Beacon, Белый дом обвиняет ее в поддержке терроризма и антисемитизме. Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что у Альбанезе нет необходимой квалификации международного юриста.
Ранее в Израиле назвали опасным создание государства Палестина.