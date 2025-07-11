Путин призвал решить проблему отходов в Белгородской области

Каждый год в Белгородской области образовывается 150 миллионов тонн отходов, это важная тема, нужно решать эту задачу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает Кремль.

«‎Прежде чем мы перейдем к текущим вопросам, к экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна. Вы знаете о ней наверняка. 150 миллионов тонн отходов ежегодно образуется в Белгородской области. Тоже нужно решать эту задачу»‎, — сказал Путин.

Однако главной проблемой региона его глава назвал рождаемость.

В ходе встречи Гладков также заявил, что Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку из федерального бюджета. По его словам, эти средства были выделены за последние четыре года на помощь промышленности, а также малому и среднему бизнесу

11 июля Путин провел встречу с Гладковым в Кремле. Губернатор доложил о текущем социально-экономическом развитии региона, в том числе о мерах поддержки систем здравоохранения и образования.

Также глава Белгородской области рассказал президенту о поддержке в регионе участников СВО, в частности о работе Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

В Кремле Гладков подарил Путину картину художницы, сделанную на фрагменте ракеты ПВО.

Ранее глава Белгородской области попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение четырех сел.