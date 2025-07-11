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Глава Белгородской области подарил Путину картину, сделанную на фрагменте ракеты ПВО

Гладков подарил Путину картину художницы из Белгородской области
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину художницы, сделанную на фрагменте ракеты ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Гладков передал подарок Путину во время рабочей встречи в Кремле. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью »Белгород не сдается».

«Передайте автору большое спасибо. Хорошая картина, душевная», — сказал президент РФ.

До этого Гладков заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры. По его словам, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400.

Гладков добавил, что власти Белгородской области при оценке стоимости развития региона стараются обращаться только к обоснованным цифрам.

Ранее губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина.

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