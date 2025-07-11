Глава Белгородской области подарил Путину картину, сделанную на фрагменте ракеты ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину художницы, сделанную на фрагменте ракеты ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Гладков передал подарок Путину во время рабочей встречи в Кремле. На картине изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью »Белгород не сдается».

«Передайте автору большое спасибо. Хорошая картина, душевная», — сказал президент РФ.

До этого Гладков заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры. По его словам, количество поврежденных социальных объектов — домов культуры, школ, детских садов, других учреждений — превышает уже 400.

Гладков добавил, что власти Белгородской области при оценке стоимости развития региона стараются обращаться только к обоснованным цифрам.

Ранее губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина.