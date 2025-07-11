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Губернатор раскрыл главную проблему в Белгородской области

Гладков: рождаемость остается главной проблемой в Белгородской области
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Рождаемость остается главной проблемой в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей», — сказал глава региона.

В ходе встречи Гладков также заявил, что Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку из федерального бюджета. По его словам, эти средства были выделены за последние четыре года на помощь промышленности, а также малому и среднему бизнесу.

Утром 11 июля губернатор Белгородской области заявил, что главы российских регионов являются солдатами Путина. Гладков отметил, что они стараются в первую очередь выполнять задачи, поставленные президентом России.

Ранее глава Белгородской области попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение четырех сел.

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