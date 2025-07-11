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Гладков раскрыл сумму поддержки Белгородской области из федерального бюджета

Гладков: Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку
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Михаил Метцель/РИА Новости

Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку промышленности и МСП из федерального бюджета. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

«Мы за последние четыре года получили из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности и среднего бизнеса. Из областного бюджета мы направили 4 миллиарда рублей», — сказал губернатор на встрече с президентом.

11 июля Путин провел встречу с Гладковым в Кремле. Губернатор, как уточняет Кремль, доложил о текущем социально-экономическом развитии региона, в том числе о мерах поддержки систем здравоохранения и образования. Отдельно обсуждалось обращение с промышленными и твердыми бытовыми отходами, следует из сообщения.

Также глава Белгородской области рассказал президенту о поддержке в регионе участников СВО, в частности о работе Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

Во время встречи Гладков подарил Путину картину художницы, сделанную на фрагменте ракеты ПВО.

Ранее Госдеп заявил о пределах дипломатии Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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