Глава Белгородской области попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение четырех сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 3 млрд рублей на отселение некоторых жителей своего региона. Об этом пишет РИА Новости.

«Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жесткой агрессии», — сказал Гладков.

Он отметил, что три населенных пункта «практически перестали существовать», а еще один закрыт уже год, и властям нужно разбираться с предоставлением жилья гражданам.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области восстановили 500 вышек сотовой связи, поврежденных ВСУ за три года. Он также рассказал о сложных случаях ремонта. Например, в Новой Таволжанке вышку восстанавливали 14 раз.

19 мая Гладков сообщал, что в ходе дополнительной проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн рублей. Он также рассказал, что подрядчики завышали объемы своей работы.

Ранее сообщалось, что на строителей линий обороны в Белгородской области подали в суд.