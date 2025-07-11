Рубио не стал раскрывать детали анонсированного Трампом заявления по России

Госсекретарь США Рубио не стал раскрывать детали будущего заявления Трампа по РФ

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга отказался раскрывать подробности анонсированного на понедельник, 14 июля, заявления американского президента Дональда Трампа по России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рубио, он рассказал главе администрации о своей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

После этого журналисты уточнили у госсекретаря содержание запланированного на понедельник заявления Трампа в контексте прошедших переговоров с российским министром, на что политик ответил отказом.

«Нет, нет. Это ведь то, о чем будет идти речь в понедельник», — заявил он.

До этого в интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Об этом сообщает NBC News. Президент США подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

В последнее время Дональд Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что якобы слышит «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее в МИД отвергли позицию об ухудшении отношений России и США.