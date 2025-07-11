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В МИД отвергли позицию об ухудшении отношений России и США

Рябков: позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет
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MFA Russia/Global Look Press

Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По мнению дипломата, администрация президента США Дональда Трампа и в этом вопросе, и во многих других вопросах действует зигзагообразно, не идет твердо установленным курсом. Тем не менее Россия это не драматизирует, по крайней мере по тем каналам, которые используются на рабочем уровне, четко доводит до американской стороны набор приоритетов и подходы.

При этом Рябков заметил, что «для танго нужны двое». Он высказал мнение, что обширный международный опыт Трампа и тот опыт, который Россия и США совместно накопили, позволяет лучше разбираться в происходящих событиях и не драматизировать что-то, что напрашивается к драматизации, а работать в спокойном ключе в положительной повестке дня.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Он подчеркнул, что разочарован в России, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

В последнее время американский лидер ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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